BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Kartal'dan haber bekliyor!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde transfer çalışmaları da devam ediyor. Kara Kartal, yeni sezona yeni bir golcüyle başlamayı hedefliyor. Beşiktaş'ın gündeminde olan Aaron Boupendza ise siyah beyazlılardan çağı bekliyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 12:10