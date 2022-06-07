Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Kartal'dan haber bekliyor!
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde transfer çalışmaları da devam ediyor. Kara Kartal, yeni sezona yeni bir golcüyle başlamayı hedefliyor. Beşiktaş'ın gündeminde olan Aaron Boupendza ise siyah beyazlılardan çağı bekliyor. İşte ayrıntılar...
Siyah beyazlı ekip kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Özellikle hücum hattına yoğunlaşan Beşiktaş, bir santrfor almanın peşinde.