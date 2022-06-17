Beşiktaş'tan flaş Gedson Fernandes paylaşımı! "Gelecek haftayı bekleyin"

Süper Lig devi Beşiktaş Gedson Fernandes transferini bir paylaşımla duyurdu. Siyah beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın saatinin 19.05 olması ise dikkat çekti. İşte o paylaşım ve ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2022- 19:10 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022- 19:27