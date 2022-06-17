Süper Lig devlerinden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı. Siyah beyazlı ekip, oyuncuyu sezon sonuna kadar bir başka Süper Lig ekibi olan Rizespor'a kiralamıştı. Portekizli yıldız oradaki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Kara Kartal ise Gedson Fernandes'i sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Paylaşımın Gedson Fernandes'in eski takımı Galatasaray'ın kuruluş yılı olan 1905'e ithafen saat 19.05'te yapılması dikkat çekti.
Beşiktaş Gedson Fernandes transferi için Benfica'yla 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmıştı.
İşte o paylaşım...
𝐒 𝐎 𝐎 𝐍 𝐍 𝐍 𝐍 ⏳🔥 pic.twitter.com/F0Kj1HYH7S— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 17, 2022