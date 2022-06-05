Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, santrfor mevkisi için eski golcüsü Cenk Tosun'u listenin en üstünde tutuyor.
Cenk Tosun'un babasından flaş transfer sözleri! "Beşiktaş..."
Yeni sezon transfer operasyonuna devam eden Beşiktaş, forvet bölgesi için eski golcüsü Cenk Tosun'u gündemine almıştı. Cenk'in menajerliğini üstlenen babası Şenol Tosun, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Baba Tosun, "Oğlum Beşiktaş yönetiminden resmi çağrı bekliyor." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın daha önce birlikte 2 kez şampiyonluk yaşadığı A Milli oyuncu Cenk Tosun ile imza aşamasına geldiği öne sürülmüştü.
Yerli oyuncu olması ve bonservisinin elinde olması nedeniyle stratejik bir transfer olarak görülen Cenk Tosun cephesinden konuyla ilgili ilk açıklama geldi.