2018-2022 yılları arasında Beşiktaş 'ta savunmanın vazgeçilmezi olan Domagoj Vida ile yollar ayrıldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER: Kartal'a 1.90'lık duvar stoper!
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda gözler Vida'nın ayrılığının ardından stoper bölgesine çevrildi. Valerien Ismael'in 3-4-3 sistemine uygun ve hakim oyuncu arayan Beşiktaş'ta rota İtalya Serie A'da forma giyen yıldız isme çevrildi. (BJK SPOR HABERLERİ)
2018-2022 yılları arasında Beşiktaş 'ta savunmanın vazgeçilmezi olan Domagoj Vida ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş Yönetimi ise Hırvat savunmacının yerini doldurmak için harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor.
Bu anlamda Kara Kartal, Fanatik'in haberine göre rotasını İtalya'ya çevirdi.