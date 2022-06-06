BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Tiago Çukur hamlesi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim, A Milli Takım'a da çağırılan genç oyuncu Tiago Çukur için harekete geçti. 19 yaşındaki futbolcu için istenen rakam da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 11:44