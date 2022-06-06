Kadrosuna Wout Weghorst ile Roman Saiss'i katmak üzere olan Beşiktaş iç transferde imzaları attırmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Tiago Çukur hamlesi!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim, A Milli Takım'a da çağırılan genç oyuncu Tiago Çukur için harekete geçti. 19 yaşındaki futbolcu için istenen rakam da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Siyah beyazlı yönetim, gençleri elden kaçırmamak için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.
Gelecek yıl siyah sözleşmesi bitecek olan kaleci Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan'la uzun vadeli kontratlar yapılması planlanıyor.