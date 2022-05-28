Beşiktaş, yeni sezon öncesi stoper arayışlarını sürdürürken, listesine yeni bir isim daha ekledi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Koray Günter bombası!
Yeni sezon transfer planlamalarına devam eden Beşiktaş, stoper takviyesi için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Domagoj Vida'nın ayrılığı sonrası birçok futbolcuyla temaslarını sürdürürken, gündeme Koray Günter ismi geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların stoper listesinde yer alan Koray Günter, gözünü kulağını Beşiktaş'a çevirmiş durumda.
İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ile başarılı bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu Türkiye'ye dönmeyi arzu ediyor.