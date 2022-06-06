Yeni sezon için ofansif hattını geliştirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Trezeguet olmuştu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Menajerinden transfer sözleri1 Trezeguet Beşiktaş'a mı gidiyor?
Süper Lig'in devleri ile anılan ve özellikle son dönemde Beşiktaş'a yakın olduğu öne sürülen Trezeguet'nin menajeri konuştu. Yıldız oyuncunun menajeri, transferde son durumu aktardı. İşte o sözler...
Siyah-beyazlılarla anlaştığı yönünde haberlerin yer almasının ardından futbolcunun menajeri Christian Emile bir açıklama yaptı.
BEŞİKTAŞ, TREZEGUET İLE ANLAŞTI MI?
Christian Emile, "Beşiktaş'ın Trezeguet ile anlaştığına ilişkin haberler doğru değil, ancak bazı Avrupalı kulüpler ile görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.