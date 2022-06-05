BEŞİKTAŞ TRANSFER: İspanyollardan büyük iddia! Pjanic'in yeni takımını duyurdular...

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ: Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda kiralık sözleşmesi biten ve sözleşmeleri sona eren oyuncularla alakalı Valerien Ismael'in raporuna göre hareket ediliyor. Özellikle Barcelona'dan kiralanan Pjanic konusunda ise İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. İşte son detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022- 12:07