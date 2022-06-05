2021-2022 sezonunu 6. sırada bitiren Beşiktaş'ta yeni dönemde mutlak hedef şampiyonluk.
BEŞİKTAŞ TRANSFER: İspanyollardan büyük iddia! Pjanic'in yeni takımını duyurdular...
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ: Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda kiralık sözleşmesi biten ve sözleşmeleri sona eren oyuncularla alakalı Valerien Ismael'in raporuna göre hareket ediliyor. Özellikle Barcelona'dan kiralanan Pjanic konusunda ise İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. İşte son detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
2021-2022 sezonunu 6. sırada bitiren Beşiktaş'ta yeni dönemde mutlak hedef şampiyonluk.
2. başkanlık dönemine giren Ahmet Nur Çebi bu konuda transfede nokta atışa yöneldi.
Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Avrupa piyasasında bonservisi elinde olan oyunculara yöneldiği öğrenildi.