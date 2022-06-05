Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kara Kartal'da gözler transfere çevrildi. Vida'yla yolların ayrılmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş, aradığı oyuncuyu Süper Lig'de buldu. İşte ayrıntılar...
Teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde çalışmalarını sürdüren siyah siyah beyazlı ekip, yeni sezona damga vurmayı planlıyor.
Kötü geçen 2021/22 sezonunun ardından gelecek sezon bir çıkış yakalamayı planlayan Kara Kartal, ezeli rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüslemeyi planlıyor.