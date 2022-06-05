Adana Demirspor 0-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) U17'de ilk finalist Beşiktaş!
TFF Elit U17 Gelişim Ligi yarı final maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş, Antalya'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar, Yakup Arda Kılıç'ın golüyle 1-0 kazandı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 19:56 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022- 20:05
TFF Elit U17 Gelişim Ligi yarı final maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
A Spor ekranlarından yayınlanan ve Antalya'da oynanan maçtan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş adını finale yazdırdı.
Siyah-beyazlıları finale taşıyan gol 70. dakikada Yakup Arda Kılıç'tan geldi.
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