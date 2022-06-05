Adana Demirspor U17 0-1 Beşiktaş U17 | MAÇ ÖZETİ
Elit U17 Gelişim Ligi Play Off maçlarında heyecan yarı final turunda devam ediyor. Saat 18.00'da başlayan ve A Spor'da yayınlanan karşılaşmada Adana Demirspor U17 ile Beşiktaş U17 karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele siyah beyazlı ekibin genç yıldızlarından Yakup Arda Kılıç'ın 70. dakikada attığı golle 1-0 sona erdi. Genç Kara Kartallar bu sonuçla birlikte finale çıkmaya hak kazandı.
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