Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri de Macar Ligi gol kralı Martin Adam.
Beşiktaş'a Macar gol makinesi Martin Adam! 10 gün takip edilecek
Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Michy Batshuayi ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, forvet transferi yapmak için kolları sıvadı. Kartal, Macaristan Ligi'ne damga vuran Martin Adam'ı takibe aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri de Macar Ligi gol kralı Martin Adam.
Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar Macar Milli Takımı'na davet edilen gol kralını, 10 gün içinde İngiltere, İtalya, Almanya ve yeniden İngiltere maçlarında izleyecek.
Bu maçlarda göstereceği performansa göre Adam'la ilgili son kararı verecek.