Macar Ligi'nde Paksi formasıyla 32 maçta 31 gol ve 4 asistle oynayan 1.91'lik dev Macar golcünün yerel bir golcü mü yoksa uluslararası defans oyuncularıyla mücadele edebilen bir forvet mi olup olmadığı bu 10 günlük süreçte değerlendirmeye alınacak.