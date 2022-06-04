Beşiktaş'ın gelecek sezon transferlerinde mutlu sona ulaştığı ilk isim Romain Saiss oldu.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'den flaş Romain Saiss sözleri!
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlı ekibin gelecek sezon transferlerinde mutlu sona ulaştığı ilk isim Romain Saiss oldu. Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da 6 sezon forma giyen ve üst düzey performans ortaya koyan Faslı futbolcunun transferi, teknik direktör Valerien Ismael'i oldukça mutlu etti. Ismael, Saiss transferine dair değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da 6 sezon forma giyen ve üst düzey performans ortaya koyan Faslı futbolcunun transferi, teknik direktör Valerien Ismael'i oldukça mutlu etti.
Mevcut kadroya fiziksel olarak güçlü ve bunun yanı sıra iyi bir oyun kurucu stoper isteyen Fransız teknik adamın talebi böylece karşılanmış oldu.