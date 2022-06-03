TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a 2 metrelik forvet! İtalya'dan geliyor

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş, geride kalan sezonu unutup, gelecek dönem için güçlü ve mücadeleci bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmaları Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdürülüyor. Hücum hattına yapılacak transfere önem veren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonda yaşadığı gol sorununu yaşamak istemiyor. Kara Kartal'ın son olarak Salernita forması giyen Milan Djuric ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2022- 01:19