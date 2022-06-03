Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a 2 metrelik forvet! İtalya'dan geliyor
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş, geride kalan sezonu unutup, gelecek dönem için güçlü ve mücadeleci bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmaları Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdürülüyor. Hücum hattına yapılacak transfere önem veren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonda yaşadığı gol sorununu yaşamak istemiyor. Kara Kartal'ın son olarak Salernita forması giyen Milan Djuric ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan siyah-beyazlılarda kötü gidişatın ardından yollar ayrılmıştı.
2020-2021 sezonunda takımı hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon yapan Yalçın'ın, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de beklentinin altında kalan sonuçların ardından Beşiktaş ile yolları ayrılmıştı.