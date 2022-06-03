BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın yıldızı İtalya yolunda!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta mevcut oyunculardan Serdar Saatçı'ya İtalyan kancası. Genç futbolcu için yönetim bonservis bedelini belirledi. (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2022- 09:43