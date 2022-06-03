Sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Beşiktaş'ta, yeni sezon çalışmaları başladı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın yıldızı İtalya yolunda!
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta mevcut oyunculardan Serdar Saatçı'ya İtalyan kancası. Genç futbolcu için yönetim bonservis bedelini belirledi. (BJK SPOR HABERLERİ)
Siyah-beyazlılar teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Bu doğrultuda transfer operasyonları da sürüyor.