Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Cenk Tosun'a döndü!
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta gözler santrfor transferine çevrildi. Siyah-beyazlılarda gündem ise Cenk Tosun'a çevrildi. İşte sözleşme şartları ve detayları...(BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri.
Yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cenk Tosun kendisine yapılan teklifi kabul etmeye çok yakın.
Siyah- Beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek.