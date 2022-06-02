Alex Teixeira'nın menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alex Teixeira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların Brezilyalı hücumcusu, bu sezon istenen katkıyı sağlayamamıştı. Takımdan ayrılacağı ve ülkesine transfer olacağı iddia edilen 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili transfer açıklaması geldi. Teixeira'nın menajeri Junior Mendonça Brezilya basınına konuştu. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 19:38 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022- 20:33