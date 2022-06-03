Siyah-beyazlı takım için flaş bir transfer iddiasında bulunuldu.
TRANSFER HABERİ: Fransızlar açıkladı! Beşiktaş'tan Jordan Veretout bombası
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan, orta saha hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, İtalyan devi Roma'da boy gösteren deneyimli oyuncu Jordan Veretout'u gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken, siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
Fransa basınının Sky Sport Italia'ya dayandırdığı haberde; Kartal'ın Roma ile Konferans Ligi'ni kazanan futbolcusu Jordan Veretout ile ilgilendiği duyuruldu.