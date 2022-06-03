TRANSFER HABERİ: Fransızlar açıkladı! Beşiktaş'tan Jordan Veretout bombası

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan, orta saha hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, İtalyan devi Roma'da boy gösteren deneyimli oyuncu Jordan Veretout'u gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2022- 06:40