Beşiktaş'ta forvet arayışlarında rota zorunlu olarak değişti.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta rota Cenk Tosun'a döndü!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kartal'da gözler golcütakviyesine çevrildi. Adam Buksa'nın elden kaçması ve Alexander Sörloth'un da yüksek maliyeti sebebiyle çıkmaza giren siyah-beyazlı yönetim, dümeni eski yıldızı Cenk Tosun'a kırdı. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam eden Kara Kartal'ın listesinde yer alan Adam Buksa'da flaş bir gelişme yaşandı.
Fransa Ligue 1'de sezonu 7. sırada tamamlayan Lens, Polonyalı golcüyü renklerine bağladı.