BEŞİKTAŞ HABERİ: Miralem Pjanic'e büyük şok! Transfer kapısı kapandı

Bu sezon Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralık olarak giden Miralem Pjanic, beklentilerin uzağında kalmıştı. Siyah beyazlılarda, istenen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu ile ilgili transfer söylentileri gelmeye devam ediyor. Katalan devi Barcelona ile sözleşmesi süren ancak kadroda düşünülmeyen Boşnak oyuncuya bir şok da İtalya'dan geldi. İşte flaş gelişmenin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)