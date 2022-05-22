Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Miralem Pjanic'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Miralem Pjanic'e büyük şok! Transfer kapısı kapandı
Bu sezon Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralık olarak giden Miralem Pjanic, beklentilerin uzağında kalmıştı. Siyah beyazlılarda, istenen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu ile ilgili transfer söylentileri gelmeye devam ediyor. Katalan devi Barcelona ile sözleşmesi süren ancak kadroda düşünülmeyen Boşnak oyuncuya bir şok da İtalya'dan geldi. İşte flaş gelişmenin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
32 yaşındaki futbolcu, sezon başında Barcelona'dan siyah beyazlılara kiralanmıştı.
Kartal'da beklentilerin altında kalan Pjanic, beklenen performansı sergileyemedi.