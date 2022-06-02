Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Will Keane transferinde dişli rakip!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekibin gündemine flaş bir isim düştü. Belçika basını siyah-beyazlılar ile Club Brugge'un golcü oyuncu Will Keane için devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar...
Fransız çalıştırıcı takviye istediği mevkilerle ilgili raporunu yönetime sundu.
Bu bölgelerden biri de forvet hattı. İyi bir golcü almak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde birçok isim yer alıyor.