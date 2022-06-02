BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Will Keane transferinde dişli rakip!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekibin gündemine flaş bir isim düştü. Belçika basını siyah-beyazlılar ile Club Brugge'un golcü oyuncu Will Keane için devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 12:42