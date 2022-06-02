Beşiktaş'a Jordy Caicedo transferinde kötü haber!

Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Siyah beyazlılar, Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışına geçmişti. Listesindeki birçok futbolcuyla temas halinde olan Kartal, CSKA Sofia'nın forveti Jordy Caicedo'ya talip olmuştu. Beşiktaş'a Caicedo transferinde kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)