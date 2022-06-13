Almanlardan şok Rıdvan Yılmaz iddiası!
Canlı yayında yorumladı! Weghorst mu? Sörloth mu?
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
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