BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Almanlardan şok Rıdvan Yılmaz iddiası!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, genç sol bek için Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile el sıkışmıştı. Kartal'ın transferden 6.5 milyon Euro kazanç elde edeceği belirtilmişti. Almanlardan Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedeliyle ilgili şok bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 11:38 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022- 11:39