Fransızlar duyurdu! Beşiktaş'a Romain Saiss transferinde kötü haber

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması sonrası savunma bölgesine takviye yapmak istiyor. Kartal, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ile sözleşmesi biten Romain Saiss'ı gündemine almıştı. Ancak Fransız basınına göre transfer çıkmaza girdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2022- 18:18 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022- 18:38