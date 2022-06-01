Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'tan Kevin Agudelo bombası! Transferde kritik tarih...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Kartal'ın, İtalya Ligi takımlarından Genoa'da top koşturan Kevin Agudelo'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Kolombiyalı kanat oyuncusunun transfer durumu ise epey karışık. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in sistemine uyacak bir kadro oluşturma hedefinde.
Yönetimin, Fransız hocanın raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temas halinde olduğu belirtildi.