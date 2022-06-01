Spor Süper Lig'de 2022-2023 sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta son yapılan seçimde Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Gineli forvet! Tam bir gol makinesi...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündemde forvet transferine çevrildi. Bir süredir Sörloth için girişimleri sürdüren ancak istediği sonucu henüz alamayan siyah-beyazlılarda rota sürpriz bir forvete çevrildi. İşte o isim ve detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Çebi ve yönetim yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Valerien Ismael'in sistemine göre arayışlara başlayan yönetimin gündeminde birçok isim var.