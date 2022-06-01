BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Gineli forvet! Tam bir gol makinesi...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündemde forvet transferine çevrildi. Bir süredir Sörloth için girişimleri sürdüren ancak istediği sonucu henüz alamayan siyah-beyazlılarda rota sürpriz bir forvete çevrildi. İşte o isim ve detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2022- 06:40