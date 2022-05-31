Beşiktaş'ta seçim sonrası transfer harekatı hız kazandı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Hannes Wolf hamlesi!
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlı ekipte seçim sonrası transfer harekatı hız kazandı. Beşiktaş'ta başkanlık görevine devam eden Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla harekete geçen siyah-beyazlı kurmaylar, bonservisi Borussia Mönchengladbach'ta bulunan Hannes Wolf için girişimlere başladı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Başkanlık görevine devam eden Ahmet Nur Çebi, kongre sonrası ekibine, "Transferlere başlayabilirsiniz" talimatını verdi.
Sabah'ın haberine göre; 27 Haziran'da start alacak yeni sezon hazırlıklarına kadar önceliği bir santrfor ve bir stoper dışında, kanat transferine hız veren siyah-beyazlılar, Avusturyalı orta saha oyuncusu Hannes Wolf'u listesine aldı.