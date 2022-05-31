Süper Lig'de bu sezonu istediği gibi tamamlayan Beşiktaş'ta gözler yeni sezon planlanmasına çevrildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Ganalı stoper: Daniel Amartey!
Beşiktaş transfer haberi: Başkanlık seçimini geride bırakan siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, stoper transferi için Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan Daniel Amartey'i gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar seçim dönemini geride bıraktı.
Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen ile girdiği başkanlık yarışına kazandı ve görevine devam etti.