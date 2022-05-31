BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Ganalı stoper: Daniel Amartey!

Beşiktaş transfer haberi: Başkanlık seçimini geride bırakan siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, stoper transferi için Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan Daniel Amartey'i gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 06:40