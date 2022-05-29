TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Beşiktaş Kulübünün bugün gerçekleşen olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik
Son dakika Beşiktaş haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi için tebrik mesajı yayımladı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.05.2022- 22:38