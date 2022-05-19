Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlanmasına başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Kartal'ın Adam Buksa teklifi!
Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda harekete geçti. New England forması giyen Adam Buksa'yı kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal, oyuncu için kulübüne teklifini sundu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı yönetim, Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda kadroya yapılacak takviyeler için harekete geçti.
Kartal'da öncelik ise forvet transferi.