BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Kartal'ın Adam Buksa teklifi!

Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda harekete geçti. New England forması giyen Adam Buksa'yı kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal, oyuncu için kulübüne teklifini sundu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 06:40