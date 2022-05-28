BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Tolga Ciğerci önerisi!

Beşiktaş transfer haberi: Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kartal'a Tolga Ciğerci ismi önerildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2022- 10:57