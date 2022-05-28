Birçok oyuncusunun sözleşmesi biten Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi büyük bir değişim yaşanacak.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Tolga Ciğerci önerisi!
Beşiktaş transfer haberi: Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kartal'a Tolga Ciğerci ismi önerildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda orta saha kurgusu büyük önem taşıyor.
Yeni statü sonrası yerli oyunculardaki rotasyonu güçlendirmek isteyen Kara-Kartal, hamlelerini bu doğrultuda yapıyor.