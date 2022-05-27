TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın 1 numaralı golcü hedefini açıkladılar!

Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. Siyah beyazlılarda, Michy Batshuayi ile yolların ayrılmasının ardından gözler forvet transferine çevrildi. Kartal'ın santrfor gündemiyle alakalı olarak Belçika basınından flaş bir iddia geldi. Belçika basını, Beşiktaş'ın 1 numaralı golcü hedefini açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 15:56 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022- 16:14