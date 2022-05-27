Beşiktaş'ta takımdan ayrılan isimlerin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın 1 numaralı golcü hedefini açıkladılar!
Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. Siyah beyazlılarda, Michy Batshuayi ile yolların ayrılmasının ardından gözler forvet transferine çevrildi. Kartal'ın santrfor gündemiyle alakalı olarak Belçika basınından flaş bir iddia geldi. Belçika basını, Beşiktaş'ın 1 numaralı golcü hedefini açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine uygun olan futbolcuları kadroya katma peşinde.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de transferleri Fransız hocanın raporu doğrultusunda yürütme kararı aldığı belirtildi.