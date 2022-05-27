Beşiktaş'ta Can Bozdoğan pazarlığı! Aradaki fark...

Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarına teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda başlayan Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için girimler sürüyor. Teknik patron Ismael'in kalmasını istediği oyuncu için Schalke ile yapılan pazarlıklar sürüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 11:33