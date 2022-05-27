Yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir stoper alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi çalışmalara başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Ozan Kabak ısrarı! Tüm şartlar zorlanıyor
Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlı ekibin gündeminde Ozan Kabak var. Kara Kartal, milli futbolcu için tüm şartları zorlamanın peşinde. İşte ayrıntılar...
Siyah-beyazlılar, stoper takviyesi için birçok ismi gündemine aldı.
Bu isimlerden biri de milli futbolcu Ozan Kabak olmuştu.