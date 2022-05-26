Yeni sezon için alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, arayışlarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan flaş hamle! Salih Uçan takasla ayrılıyor
Beşiktaş'ta yeni sezonun planlamaları başladı. Teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, gözünü transfere çevrildi. Hücum hattının yanısıra stoper bölgesine hamle yapmak isteyen Beşiktaş, Salih Uçan için de flaş bir karar verdi. İşte detaylar...
Siyah beyazlılar, pazar günü yapılacak seçim sonrasında transfer çalışmalarına hız verecek.
Kara Kartal'ın bir diğer önceliği hücum hattı olsa da stoper bölgesine de takviyeler yapmak istiyor.