Beşiktaş'ta santrfor adaylarına bir yenisi daha eklendi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a 2 metrelik dev forvet! Hedef Paul Onuachu...
Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlı ekibin gündemine flaş bir isim girdi. Kara Kartal'ın 2 metre boyundaki Paul Onuachu için teklif yaptığı ifade edildi. İşte tüm gelişmeler...
Siyah-beyazlılar Belçika'nın Genk takımının dev forveti Paul Onuachu için teklif yaptı.
Onuachu, 2.01'lik boyuyla dikkat çekiyor.