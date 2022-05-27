Onuachu'nun 28 Mayıs'ta sevgilisi Tracy ile dünya evine gireceğini yazan Pulse gazetesi, 2019'dan beri Genk'te forma giyen yıldız oyuncunun daha yüksek bir maaş kazanma zamanının geldiğine inandığını, bu yüzden yazın takım değiştireceğini iddia etti.