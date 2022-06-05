Alman basını bombayı patlattı! İki yıldızın yeni rotası Beşiktaş ve Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in sona ermesinin ardından gözler yaz transfer sezonuna çevrildi. Süper Lig'in devleri, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadrolarını güçlendirerek yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren devler, birçok futbolcuyla da temas halinde. Alman basınında yer alan habere göre, Beşiktaş ve Galatasaray, iki yıldızı kadrosuna katmaya yakın. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)