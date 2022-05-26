Beşiktaş'tan bedava transfer bombası!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hareketli günler yaşıyor. Birçok futbolcusunun sözleşmesi sona erecek siyah-beyazlılarda eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapılması hedefleniyor. Kartal, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda gündemine flaş bir ismi aldı. Fransız basını, Beşiktaş'ın dünyaca ünlü savunmacıyı kadrosuna katmak istediğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 10:06