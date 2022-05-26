Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bekleneni veremeyen Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda büyük bir değiişim yaşamaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'tan bedava transfer bombası!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hareketli günler yaşıyor. Birçok futbolcusunun sözleşmesi sona erecek siyah-beyazlılarda eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapılması hedefleniyor. Kartal, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda gündemine flaş bir ismi aldı. Fransız basını, Beşiktaş'ın dünyaca ünlü savunmacıyı kadrosuna katmak istediğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bekleneni veremeyen Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda büyük bir değiişim yaşamaya hazırlanıyor.
Sözleşmesi bitecek birçok isimle yolların ayrılacağı siyah-beyazlılarda transfer dönemi hareketli geçecek.
Teknik direktör Valerien Ismael'in takımın başına gelmesiyle yeni bir sisteme geçen Kara-Kartal, hamlelerini Fransız hocanın raporuna göre yapılıyor.