Beşiktaş'ta sezonun bitmesinin ardından transfere odaklanıldı.
İtalyanlar Beşiktaş'ın genç yıldızı için harekete geçti!
Beşiktaş'ta sezonun tamamlanmasının ardından gözler transfer dönemine çevrildi. Sözleşmesi biten birçok oyuncuyla yollarını ayıran siyah beyazlılar, yeni sezonda büyük bir yapılanmaya gidecek. Yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek futbolcuların yanı sıra gidecek isimlerle ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını Beşiktaş'ın genç yıldızının Bologna yolunda olduğunu öne sürdü. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yaşanan belirsizliği avantaja çevirerek transferleri erkenden tamamlamak istiyor.
Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, birçok isimle pazarlıklara başladı.