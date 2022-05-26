BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Buksa teklifi! İşte önerilen rakam

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Siyah-beyazlılarda gözler gelecek sezon yapılacak transferlere çevrildi. Beşiktaş buna göre santrfor için bir süredir gündeminde olan Adam Buksa için kulübüne teklifini yaptı. İşte siyah-beyazlıların, ABD'nin New England'a sunduğu teklif... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 06:40