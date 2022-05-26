Yeni sezona hücum bölgesinde değişikliklerle girecek olan Beşiktaş, Alexander Sörloth'un yüksek maliyet engelini henüz aşamadı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Buksa teklifi! İşte önerilen rakam
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Siyah-beyazlılarda gözler gelecek sezon yapılacak transferlere çevrildi. Beşiktaş buna göre santrfor için bir süredir gündeminde olan Adam Buksa için kulübüne teklifini yaptı. İşte siyah-beyazlıların, ABD'nin New England'a sunduğu teklif... (BJK SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın derlediği habere göre siyah-beyazlı yönetim listede yer alan bir diğer santrfor Adam Buksa için görüşmeleri hızlandırdı.
Alexander Sörloth'un menajeriyle yapılan görüşmede iki taraf arasında 1 milyon euro yıllık ücret farkı oluşmuştu.