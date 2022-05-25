Beşiktaş'tan ayrılan Miralem Pjanic'ten transfer açıklaması! Türkiye'de kalacak mı?

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu, siyah beyazlılarda beklentilerin altında bir performans göstermişti. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki orta sahanın, Türkiye'de kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili Pjanic'ten, İtalyan basınına açıklama geldi. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)