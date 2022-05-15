Transferde rotasını yerli ve yabancı genç yeteneklere çeviren Beşiktaş, İsveç'te Elfsborg forması giyen 19 yaşındaki Jacob Ondrejka'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a 19 yaşında İsveçli sağ kanat! Jacob Ondrejka...
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekibin gündemine flaş bir isim geldi. Karta Kartal'ın 19 yaşındaki İsveçli futbolcu Jacob Ondrejka'nın peşinde olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlıların, yetenekli oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya çok yakın olduğu ortaya çıktı.
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon hedeflerine ulaşamayan Kartal, genç yeteneklerin de yer aldığı güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.