TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrılan Michy Batshuayi'nin yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı ancak istediği performansı alamadığı Michy Batshuayi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarla sözleşmesi sona eren ve taraftarlara veda mesajı yayınlayan 28 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)