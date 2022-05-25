Beşiktaş'ta o golcü veto edildi!

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılarda kaliteli bir golcü arayışı devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Menajerler, Kartal'a flaş bir ismi önerdi. Oyuncu ortak karar doğrultusunda veto edildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 10:34