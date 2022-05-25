Beşiktaş'ta sezonun sona ermesinin ardından gözler transfer dönemine çevrildi.
Beşiktaş'ta o golcü veto edildi!
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılarda kaliteli bir golcü arayışı devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Menajerler, Kartal'a flaş bir ismi önerdi. Oyuncu ortak karar doğrultusunda veto edildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in tespit ettiği bölgeler doğrultusunda transfer operasyonuna başladı.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, transferleri yeni sezon kampına yetiştirmek istiyor.