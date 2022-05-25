BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'ın gözü 10 numarasında! Oyuncu gelmek istiyor

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ - Siyah-beyazlılar yeni sezon öncesi orta saha merkezde ofansif olarak görev yapabilecek oyuncu arayışını sürüdürüyor. Buna göre Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar Meksika Ligi'nde forma giyen yıldız futbolcu için temaslarını hızlandırdı. İşte o isim ve detaylar...(BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 06:40