Teknik direktör Valerien Ismael'in takviye istediği bölgeler için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Meksika'ya dikti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'ın gözü 10 numarasında! Oyuncu gelmek istiyor
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ - Siyah-beyazlılar yeni sezon öncesi orta saha merkezde ofansif olarak görev yapabilecek oyuncu arayışını sürüdürüyor. Buna göre Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar Meksika Ligi'nde forma giyen yıldız futbolcu için temaslarını hızlandırdı. İşte o isim ve detaylar...(BJK spor haberleri)
Teknik direktör Valerien Ismael'in takviye istediği bölgeler için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Meksika'ya dikti.
Şili basınında yer alan Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre Meksika ekibi America formasını giyen Diego Valdes'in Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde olduğunu iddia etmişti.
3 GOL, 11 ASİST!
Beşiktaş'ın henüz Valdes konusunda resmi girişimlere başlamadığını, buna karşın yıldız futbolcunun eğer teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmek istediğini açıkladı.