Devre arası dönemde siyah beyazlıların transfer listesine giren ve menajer bazında görüşmelerin yapıldığı Aaron Boupendza konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Boupendza planı! İşte sunulacak teklif
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ - Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Beşiktaş'ta yönetim gündemine Süper Lig'de sergilediği performansla herkesi mest eden Aaron Boupendza için yeniden girişimlere başlayacak. İşte sunulacak teklif...(BJK spor haberleri)
Katar ekibi Al-Arabi forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Valerien İsmael "Gelmesini çok isterim" raporu verdi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Ismael'in raporu sonrası Beşiktaş yönetimi işleri daha ciddiye almaya başladı.