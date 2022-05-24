TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş aradığı savunmacıyı buldu! Romain Saiss

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde devam ediyor. Domagoj Vida'nın Süper Lig'de Konyaspor maçından sonra taraftara veda etmesinin ardından siyah-beyazlılarda stopere takviye yapılması netlik kazandı. Kara Kartal'ın Wolverhampton'dan Romain Saiss ile ilgilendiği iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 12:34