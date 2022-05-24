Gana'dan flaş iddia! Beşiktaş'tan transferde ters köşe

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer planlamaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda golcü arayışı sürerken flaş bir isim gündeme geldi. Kartal, transferde Alexander Sörloth, Adam Buksa, Cenk Tosun ve Burak Yılmaz gibi futbolcularla ilgilenirken Gana basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemine aldığı o isim... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 12:38 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022- 12:47