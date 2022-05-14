Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro planlanmasına başlandı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael özellikle onu istiyor: Oumar Gonzalez!
Beşiktaş transfer haberi: Valerien Ismael'i teknik direktörlük görevine getiren siyah-beyazlılarda gelecek sezonun kadro planlanmasına başlandı. Fransız hocanın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi Ajaccio forması giyen Oumar Gonzalez'i gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürerken, teknik direktör Valerien İsmael, stoper mevkiine kaliteli bir takviye yapılmasının şart olduğunu söyledi.
Domagoj Vida'nın belirsizliği sonrası stopere takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündemine geldi.