TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Stefano Denswil

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmaları teknik direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde devam ediyor. Taraftara veda eden Vida'nın yerine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim öne çıktı. Kara Kartal'ın Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Stefano Denswil için devreye gireceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 12:47 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022- 12:50